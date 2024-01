Em 2024, promete chegar com tudo no interior Fluminense com shows que contam com homenagem a Adele e canções que construíram suas referências - Foto: Divulgação

Publicado 02/01/2024 17:58

Rio das Ostras - No universo musical brasileiro, Suê se destaca como uma cantora que vai além das fronteiras, conquistando admiradores nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Com uma voz marcante e uma trajetória repleta de desafios, superações e paixão pela arte, a artista promete impactar o interior fluminense em 2024 com shows que incluem homenagens à renomada Adele e canções que moldaram suas referências.

Desde a infância, Suê sabia que sua vida estava intrinsecamente ligada ao canto. Os primeiros acordes ecoavam na frente do espelho, com escovas de cabelo da avó como microfones improvisados. Seu pai, um entusiasta, reconheceu seu talento precoce, incentivando-a a perseguir seu sonho. No entanto, a perda do pai trouxe reviravoltas, levando Suê ao universo gótico e à formação de várias bandas do gênero.

Após um período no telemarketing, Suê teve a oportunidade de revelar sua voz aos colegas de trabalho, reacendendo sua paixão pela música. O restaurante Gioconda Helenika, em São Paulo, tornou-se um marco fundamental, onde Suê expandiu sua versatilidade musical ao cantar em diversos idiomas, incluindo grego, italiano, ucraniano, espanhol, português e árabe.

"Estes dez anos foram de aprendizado e conquistas. Cantando em barzinhos, construí minha pasta com letras de músicas e conquistei o público", revela a cantora. Além da música, Suê investiu em sua formação artística com aulas de teatro na escola Wolf Maia e cursos de canto na Escola Brasil e Atelier de la Musique.

A arte permeia toda a vida de Suê, que além de cantar, também se expressa através do desenho, pintura e costura. Sua paixão e dedicação à arte são evidentes em cada nota, traçando um caminho artístico único e multifacetado.

Suê não é apenas uma cantora; é uma artista multifacetada cuja jornada transcende desafios. Seu retorno à música após períodos difíceis demonstra não apenas resiliência, mas também a inegável vocação para encantar os palcos com sua voz poderosa e versatilidade musical.