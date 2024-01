As vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade - Foto: Divulgação

Publicado 10/01/2024 14:42

Rio das Ostras - O Senac RJ, em parceria com o Sindicato Patronal do Comércio Varejista (Sindicomércio), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional na área de Gastronomia em Rio das Ostras. Os cursos, ministrados a partir de 22 de janeiro, acontecerão no Centro de Qualificação Gastronômico José Hugo Celidônio, cozinha escola do Senac RJ, localizada no Parque da Cidade, em Nova Cidade.

As vagas são disponibilizadas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e destinam-se a pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários-mínimos. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, na unidade do Senac RJ (Rua Rio de Janeiro, s/nº - Extensão do Bosque) e no Sindicomércio (R. Paranaíba, 53 - Balneário Remanso). Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas pelos telefones (22) 2221-0050, WhatsApp (21) 96674-6533 e no site psg.rj.senac.br.

Serão oferecidos os cursos de Preparo e Serviços de Coquetéis, Preparo de Massas Frescas, Preparo de Pizzas, Técnicas de Serviço de Garçom com ênfase em Vendas e Cake Design.

O Programa Senac de Gratuidade oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca de oportunidades no mercado de trabalho, incluindo auxílio-transporte. Para se candidatar às vagas, é necessário ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, sendo alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados.