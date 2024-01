Centenas de crianças, adolescentes e também adultos, se reuniram na Praia do Bosque - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 12:18

Rio das Ostras - O ano de 2024 começou repleto de energia positiva para centenas de crianças, adolescentes e adultos que se reuniram na Praia do Bosque, para participar das atividades da colônia de férias Ostrinha Verão.

Sob a coordenação da Defesa Civil e organizado pela Subsecretaria de Esporte e Lazer, o projeto oferece atividades gratuitas entre 8h e 11h, direcionadas a diferentes faixas etárias. Os participantes são divididos em quatro turmas: Golfinho (07 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos), Tubarão (15 a 17 anos) e Sereia / Lobo do Mar (acima de 18 anos), cada uma com propostas adequadas às características de seus integrantes.

Além de proporcionar diversão, o Projeto Ostrinha Verão oferece oportunidades de aprendizado valiosas. Os participantes terão a chance de adquirir conhecimentos sobre as condições do mar, noções de primeiros socorros e ensinamentos básicos para o salvamento aquático. Também serão abordadas dicas importantes sobre a preservação do meio ambiente.

A iniciativa conta com o apoio do poder público municipal, que disponibilizou toda a estrutura necessária para o sucesso do projeto. Uniformes, bonés, tendas de proteção solar, frutas para o café da manhã e água para a hidratação de todos foram oferecidos, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades.

Diversão, aprendizado e integração: Ostrinha Verão é a opção ideal para curtir as férias de forma saudável e educativa.