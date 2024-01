Moradores e turistas estão ansiosos para a abertura do tão sonhado shopping center - Foto: Divulgação

Publicado 12/01/2024 16:49

Rio das Ostras - O maior empreendimento comercial de Rio das Ostras está prestes a se tornar um importante polo de geração de empregos na região, com mais de 90% das oportunidades já preenchidas, sinalizando um impacto expressivo na economia local.

Rafael Bousquet, sócio do empreendimento, enfatiza o compromisso com a cidade: "Este é um momento histórico para Rio das Ostras, onde nosso foco está na criação de mais de três mil empregos diretos e indiretos na região", disse.

O investimento vai além das instalações físicas, abrangendo o comprometimento em oferecer oportunidades de trabalho qualificadas. O empreendimento não só diversifica as opções de comércio, serviços e entretenimento, mas também se torna um catalisador de empregos em diversas áreas.

Marcas renomadas não apenas enriquecem a oferta de produtos e serviços, mas também contribuem para a criação de empregos qualificados na região. Assumindo a posição de maior gerador de empregos no município, o empreendimento se torna um agente ativo no desenvolvimento econômico de Rio das Ostras. A criação de mais de três mil empregos diretos e indiretos reflete o compromisso do empreendimento em impulsionar a economia local.

Estrategicamente localizado para atrair moradores e turistas, o empreendimento concentra-se não apenas nas instalações físicas, mas principalmente nas oportunidades de trabalho geradas. O impacto positivo vai além do consumo, posicionando-se como um importante gerador de empregos e contribuindo para a prosperidade econômica da região.