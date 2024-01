Corrida Intermunicipal Barra de São João x Rio das Ostras, marcada para o dia 4 de fevereiro - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 11/01/2024 15:12

Rio das Ostras - Os entusiastas da corrida de rua têm um evento inédito para aguardar na região: a Corrida Intermunicipal Barra de São João x Rio das Ostras, marcada para o dia 4 de fevereiro. A iniciativa faz parte da programação esportiva do Sesc Verão 2024.

A Corrida Intermunicipal será aberta a todos os níveis de condicionamento, oferecendo opções como caminhada de 3 km e corrida desafiadora de 7 km. Além disso, haverá um percurso de 16 km, com retorno em um dos principais cartões postais de Rio das Ostras, a Praia da Tartaruga. A largada ocorrerá às 7h em frente à arena do Sesc Verão, no Praião de Barra de São João. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar das belezas naturais ao longo dos percursos.

As inscrições já estão abertas, com o valor de R$ 49,90 + taxa, e podem ser realizadas pelo site www.ticketsports.com.br. Cada inscrito receberá uma camisa personalizada do evento, medalha de participação, chip e número no peito, além de ter acesso a hidratação e frutas pós-prova. A premiação geral contemplará os três primeiros colocados de ambos os sexos nas modalidades de corrida (7 km e 16 km), sem categorias por faixa etária.

A entrega dos kits acontecerá no Sesc Verão de Rio das Ostras, em Costa Azul, no dia 3 de fevereiro, das 9h às 17h. Os percursos estão disponíveis no site de inscrição da Ticket Sports. A prova terá duração máxima de 3 horas, e os participantes que não estiverem dentro do tempo projetado em qualquer trecho serão convidados a se retirar.

O evento é uma realização do Sesc Rio, com co-realização da Prefeitura de Casimiro de Abreu, Prefeitura de Rio das Ostras, Sindicomércio, apoio da Inter TV e Anda Esportes.