O problema persiste em outras ruas, segundo relatos de moradoresFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2024 14:42

Rio das Ostras - A falta de iluminação em alguns bairros de Rio das Ostras tem gerado insatisfação entre os moradores, tornando-se uma das principais reclamações nos últimos meses. Na rua Campo de Bicudo, esquina com a Campo de Espadarte, no Jardim Atlântico, moradores afirmam que a Prefeitura abandonou a região.

O problema persiste em outras ruas, segundo relatos de moradores. O eletricista Francisco Couto destaca que a falta de iluminação pública no local já dura cerca de seis meses. Ele ressalta que os moradores pagam uma taxa de iluminação pública e questiona por que a iluminação não está sendo providenciada. Couto reivindica seus direitos e questiona se o prefeito Marcelo Borba não percebe o abandono da cidade durante a noite.

Enquanto aguardam uma solução da Prefeitura, os moradores se veem obrigados a usar a lanterna do celular para iluminar a rua ao retornar das celebrações na igreja, localizada no fim da rua. A dona de casa Sara Martins destaca a escuridão e o abandono, expressando preocupação com a segurança dos moradores ao chegar em casa durante a noite.

Um morador recorreu às redes sociais para expor o problema em busca de uma solução. Ele enfatiza a ausência de iluminação pública, questionando o motivo de ficarem sem iluminação, mesmo pagando uma conta de energia que inclui esse serviço.

Em nota a Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informa que a nova Empresa contratada iniciou os serviços de manutenção da iluminação pública em 01/11/2023. Primeiramente teve um período de adaptação e disponibilização das equipes de trabalho de um mês.

No período de transição para contratação da nova empresa, os serviços ficaram sem atendimento durante dois meses; nesse período ocorreu acúmulo considerável de demandas.

Atualmente os serviços estão sendo realizados em todo Município, sendo feitos atendimentos por localidades, considerando primeiramente os que possuem maiores solicitações e necessidades. O trabalho é feito todos os dias da semana, inclusive fins de semana e feriados. A Prefeitura disponibiliza o telefone (22) 2764-5746 para solicitação de manutenção.