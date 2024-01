O caso foi oficialmente registrado na 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 10/01/2024 16:31

Rio das Ostras - No início da madrugada desta quarta-feira (10), um homem foi morto e outro baleado na Avenida Beira Canal, no bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas, ambos homens oriundos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram espancadas e alvejadas.

Os dois baleados foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Rio das Ostras. Infelizmente, Davi, um dos agredidos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dentro da unidade de saúde. A outra vítima, identificada como Victor, encontra-se internada em estado grave.

O caso foi oficialmente registrado na 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), que conduzirá as investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso.