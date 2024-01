Policiais da 128ª Delegacia de Polícia realizaram a prisão em flagrante - Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 13:57

Rio das Ostras - A Polícia da 128ª Delegacia de Polícia (Rio das Ostras) realizou a prisão em flagrante de uma mulher acusada de sequestro e tentativa de homicídio contra seu ex-companheiro. A detenção ocorreu em um apartamento no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação policial foi desencadeada após a vítima conseguir escapar do sequestro e registrar a denúncia na delegacia.

Conforme o relato da vítima, ele percorreu aproximadamente cinquenta minutos em meio à escuridão da mata, sob disparos de arma de fogo, após conseguir escapar da situação de sequestro. Durante esse período, foi brutalmente espancado e informado de que sua vida estava em risco.

Investigações indicam que a ex-companheira, presa em flagrante, é filha do considerado líder do tráfico local, atualmente detido. A motivação por trás do crime seria uma suposta dívida por parte da vítima. O caso revela a complexidade das relações envolvendo indivíduos ligados ao tráfico na região.

As autoridades estão conduzindo as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido, e a acusada enfrentará as devidas medidas legais. O incidente destaca a necessidade contínua de combate ao crime organizado e reforça a importância do trabalho policial na manutenção da segurança pública.