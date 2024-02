Proeis realiza operações contra tráfico - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:40 | Atualizado 06/02/2024 12:41

Rio das Ostras - O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) mantém sua atuação incansável no combate à criminalidade nas ruas de Rio das Ostras, demonstrando eficiência em duas operações realizadas na última semana, resultando na prisão de um suspeito e na apreensão de entorpecentes.

A primeira ação teve início em Nova Aliança, após uma denúncia anônima que direcionou os policiais a uma kitnet local. No local, um homem foi detido na posse de uma sacola contendo pinos e sacolés contendo uma substância em pó branco semelhante à cocaína, além de buchas de erva seca com características similares à maconha. A rápida e eficiente ação do Proeis permitiu a captura do suspeito e a apreensão do material ilícito.

Na segunda operação, em Nova Esperança, os policiais do Proeis confiscaram dois aparelhos celulares e recolheram a quantia de R$ 33 em espécie, 300 gramas de erva seca, 30 frascos de "cheirinho da loló" e cinco pinos de pó branco, juntamente com material utilizado para acondicionamento das substâncias ilícitas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 128ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado ocorrência. A atuação do Proeis destaca-se como uma contribuição valiosa para a segurança pública em Rio das Ostras, fortalecendo o compromisso com a ordem e o bem-estar da comunidade.