Já estão confirmadas as apresentações das bandas Blitz, Uns e Outros, Ira! e Camisa de Vênus, além das bandas da regiãoFoto: Ilustração

Publicado 26/02/2024 13:45

Rio das Ostras - Rio das Ostras está contando os dias para a 27ª edição do Encontro Internacional de Motociclistas, o Ostracycle, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de março. A cidade se prepara para receber centenas de motociclistas de todo o Brasil e até do exterior, que virão desfrutar de dias repletos de rock n' roll e confraternização.

A programação promete agitar os participantes com apresentações das renomadas bandas Blitz, Uns e Outros, Ira! e Camisa de Vênus, além das talentosas bandas locais. Os organizadores destacam a expectativa para mais um grande evento.

A 27ª edição do Ostracycle é uma realização dos motoclubes Jaguar do Asfalto e Ostrasdeiros. A cidade se prepara para receber amantes das duas rodas de todo o país e do exterior, consolidando-se como um destino turístico para os apaixonados pelo universo das motocicletas.