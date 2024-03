Os quatro líderes trataram de assuntos relevantes, como Segurança Pública e a divisão de royalties do petróleo - Foto: Divulgação

Publicado 19/03/2024 19:23

Rio das Ostras - Durante a visita do ex-presidente Bolsonaro a algumas cidades da Região dos Lagos para alavancar pré-candidaturas do PL e apoiadas pelo partido, o deputado General Eduardo Pazuello aproveitou para se encontrar com importantes aliados. Entre eles estavam Carlos Augusto, franco favorito do PL para disputar o cargo de Prefeito, e os Vereadores Marciel (Presidente do PL em Rio das Ostras) e Pastor Ronald, aliados do Partido Liberal neste projeto de reconstrução não só da cidade, mas também da região, do Estado e de todo País.



Durante o encontro, Pazuello reforçou o apoio da sigla às pré-candidaturas a prefeito e a vereança, ressaltando que a vontade da maioria deve prevalecer. Os quatro líderes trataram de assuntos relevantes, como Segurança Pública e a divisão de royalties do petróleo.

Ao final da reunião, o general assegurou que utilizará sua legislatura para defender os royalties para a região, assim como o aumento do efetivo de policiais civis e militares na cidade. Além disso, ele destacou a importância de valorizar a guarda municipal, parceira fundamental na luta contra a criminalidade.