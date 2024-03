Condutor que causou o acidente, já tinha 19 passagens pela polícia - Foto: Portal Cidade24h

Publicado 18/03/2024 18:33 | Atualizado 18/03/2024 18:35

Rio das Ostras - Na manhã deste domingo (17), a mãe e a filha envolvidas em um grave acidente na Rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras, receberam alta médica. No entanto, o motorista do veículo, irmão da vítima, continua hospitalizado em estado estável.

O acidente ocorreu no sábado (16) à tarde, deixando a criança de 7 anos e a mulher de 48 anos feridas. Ambas foram tratadas e tiveram condições de deixar o hospital no dia seguinte. O motorista, Guilherne Duarte, de 29 anos, ainda está em recuperação na Unimed, em Macaé.

Guilherne, em entrevista à equipe do Cidade 24h, relatou os momentos de tensão: "Eu estava indicando a entrada para uma rua quando o acidente aconteceu. Não houve tempo para manobrar, e acabamos colidindo com outro veículo. Foi tudo muito rápido", disse.

O condutor responsável pelo acidente foi identificado como Luiz Felipe Nogueira Barbosa, morador do bairro Nova Esperança, Goiamum, em Rio das Ostras. Com 19 registros policiais, incluindo infrações por direção perigosa, ele estava em alta velocidade no momento da colisão. Após o acidente, foi detido e encaminhado à 128ª Delegacia.