Carlos Augusto e Dr. Serginho são a aposta da direita para retomar o protagonismo na Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Publicado 16/03/2024 13:37

Rio das Ostras - O ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou apoio aos políticos Dr. Serginho e Carlos Augusto durante sua recente visita à Região dos Lagos, ressaltando a importância estratégica dessa área para a direita no Brasil. Ambos são considerados peças-chave para o Partido Liberal (PL) e para Bolsonaro, com o objetivo de recuperar o protagonismo político em Rio das Ostras e Cabo Frio, duas cidades de destaque na região.

Dr. Serginho, reconhecido por seu histórico de sucesso na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi reeleito como deputado estadual em 2022, obtendo a maior votação da história da Região dos Lagos para esse cargo. Com uma formação em Direito pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduação em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, sua competência e dedicação ao serviço público são amplamente reconhecidas.



