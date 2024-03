Operação coíbe circulação de motos barulhentas e irregulares - Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2024 10:28 | Atualizado 15/03/2024 10:29

Rio das Ostras - Uma operação conjunta envolvendo a Guarda Civil Municipal e policiais do Proeis, além de PMs da 3ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé, foi realizada na Rodovia Amaral Peixoto, próxima à 128ª Delegacia de Polícia em Rio das Ostras, abrangendo ambos os sentidos da via. O principal propósito dessa ação foi coibir a circulação de veículos irregulares e desencorajar atividades criminosas.

Ao longo da operação, foram efetuadas 430 abordagens, resultando em 10 notificações e na apreensão de quatro Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e quatro veículos, incluindo duas motocicletas e dois automóveis. Destes, três veículos foram encaminhados ao Depósito Público, enquanto uma motocicleta foi entregue à 128ª DP.

O comandante da Guarda Civil Municipal, Vicente Lobo, destacou a continuidade dessas ações de forma integrada com as forças policiais do município, salientando o objetivo de erradicar a circulação de motocicletas com escapamento adulterado, sem placa e outras irregularidades cometidas no âmbito municipal. A união dessas forças visa proporcionar maior segurança tanto para os motoristas quanto para a população em geral, atuando não apenas no trânsito, mas também na prevenção de atividades criminosas.