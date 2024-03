Condenado a 108 anos de prisão é capturado em Rio das Ostras, após fugir do Presídio de Segurança máxima em 2020 - Foto: Ilustração

Publicado 19/03/2024 11:23 | Atualizado 19/03/2024 11:42

Rio das Ostras - Eduardo dos Santos Pereira, conhecido como o mentor da "Barbárie de Queimadas", foi detido em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, pela Polícia Civil da Paraíba. O indivíduo estava foragido há três anos após fugir do Presídio de Segurança Máxima em 2020.



O crime ocorreu em 2012, quando cinco mulheres foram brutalmente estupradas durante uma festa de aniversário por homens que elas consideravam serem seus amigos. Entre as vítimas estavam Izabella Pajuçara e Michelle Domingos, mortas de forma vi0lenta por identificarem os agressores durante os estupr0s. Eduardo e outros seis homens foram considerados culpados e receberam sentenças, enquanto três adolescentes foram sentenciados a cumprir medidas socioeducativas.

Mentor da "Bárbarie de Queimadas", homem foragido desde 2020 é preso em Rio das Ostras Foto: Divulgação

Eduardo foi localizado em uma casa alugada em Rio das Ostras, onde foi detido pela polícia. No momento da prisão, ele estava sozinho. O mentor do estupro coletivo foi preso inicialmente em 2012 e condenado em 2014. Desde 2020, estava foragido após escapar do presídio estadual de segurança máxima pela porta lateral.A sentença de Eduardo totalizou 108 anos e dois meses de prisão, incluindo crimes como homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma, além dos estupr0s. Ele recebeu uma pena de 106 anos e 4 meses de reclusão por esses crimes, somada a 1 ano e 10 meses de detenção pelo crime de lesão corporal envolvendo um dos adolescentes participantes do crime.