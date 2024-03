Fato ocorreu por volta das 3h da madrugada - Foto: Portal Cidade 24h

Publicado 23/03/2024 16:54

Rio das Ostras - Na madrugada deste sábado (23), um estabelecimento comercial situado no bairro Costazul, em Rio das Ostras, foi alvo de um ato de furto, segundo relatos do gerente Henrique Toste. Câmeras de segurança do local capturaram imagens de um indivíduo arrombando a porta do estabelecimento e carregando itens do estabelecimento com a ajuda de um carrinho estacionado próximo à entrada.

O incidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã, causando prejuízos consideráveis ao estabelecimento. De acordo com Henrique Toste, além de valores em dinheiro do caixa, foram levadas também peças de carne e bebidas quentes.

Suspeita-se que o autor do furto possa ser um morador em situação de rua, levando a preocupações adicionais na comunidade local. Henrique Toste, gerente de um comércio, compartilhou sua frustração com a situação, revelando que já havia solicitado auxílio às autoridades municipais para lidar com a presença de moradores de rua nas proximidades de seu estabelecimento.

"Estou extremamente desapontado. Já buscamos ajuda junto à prefeitura, mas até agora não conseguimos resolver o problema dos moradores de rua que ficam na porta do meu bar. Sempre tento ajudá-los, oferecendo comida quando solicitam", lamentou o gerente.

Diante do ocorrido, o responsável pelo estabelecimento pretende formalizar um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Rio das Ostras, buscando medidas para evitar futuros incidentes e garantir a segurança do local.