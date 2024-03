Todos se preparam para mais um fim de semana na casa da vovó - Foto: Ilustração

Publicado 21/03/2024 14:28 | Atualizado 21/03/2024 14:32

Rio das Ostras - Neste domingo (24), o Teatro Municipal Joel Barcellos, em Rio das Ostras, será palco de uma tarde repleta de magia com os personagens do mundo encantado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A partir das 17h, crianças e adultos terão a oportunidade de se encantar com o espetáculo infantil “Sítio do Pica Pau Amarelo - Contos e Encantos da Tia Nastácia”, uma adaptação brilhante da obra de Monteiro Lobato.

A história especial que será contada levará o público para o Sítio em um momento de festa com a chegada de Pedrinho e Narizinho. Todos estão animados para mais um fim de semana na casa da vovó. E o que não falta no sítio da vovó? Muita emoção, fantasia e diversão para todas as idades. Nessas férias, Tia Nastácia vai emocionar e encantar as crianças com histórias envolventes de seus antepassados.

Prepare-se para uma aventura imperdível! Junte-se aos queridos personagens que marcaram gerações com suas histórias cativantes. Os ingressos são limitados, e é importante observar que não será permitida a entrada após os primeiros 15 minutos do espetáculo.