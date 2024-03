Durante a operação foram cerca de 85 abordagens, 9 notificações e cinco veículos foram removidos ao depósito público - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 14:24 | Atualizado 21/03/2024 14:25

Mobilidade Urbana - A Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras conduziu mais uma operação com o propósito de garantir a ordem no trânsito e coibir infrações cometidas por motoristas e motociclistas. O cenário escolhido foi a Rodovia Amaral Peixoto, próximo à 128ª Delegacia de Polícia, nos dois sentidos da via.

Ao longo da operação, foram realizadas aproximadamente 85 abordagens, resultando em 9 notificações e a remoção de cinco veículos para o depósito público. A ação teve o apoio significativo de policiais do Programa de Integração na Segurança (Proeis), do Departamento de Trânsito e do Grupamento de Operações Especiais (Goe), bem como de policiais militares da 3ª Cia, do 32º BPM de Macaé.

Além de seu caráter punitivo, a operação também possui um aspecto educativo, buscando conscientizar os condutores sobre a importância de obedecer às leis e adotar boas práticas no trânsito.

O comandante da GCM, Vicente Lobo, ressaltou o compromisso contínuo da instituição em promover a segurança da população por meio de fiscalizações regulares em diversos dias e horários.

"Estaremos cada vez mais presentes para assegurar um trânsito mais seguro. Essas operações desempenham um papel fundamental no combate às irregularidades cometidas por motoristas e motociclistas, na retirada de veículos irregulares das ruas e na efetiva aplicação das leis de trânsito", afirmou Lobo.