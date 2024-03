Equipes estão nas ruas desde o início da manhã realizando visitas às localidades mais atingidas pelas chuvas - Foto: Douglas Smmithy

Equipes estão nas ruas desde o início da manhã realizando visitas às localidades mais atingidas pelas chuvasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/03/2024 17:02

Rio das Ostras - O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CENADEN/RJ) divulgou, neste sábado (23), a mais recente atualização do mapa hidrológico, colocando Rio das Ostras sob classificação moderada em termos de riscos.

Em resposta, a Defesa Civil do município mantém-se vigilante, monitorando de perto os corpos d'água da região. Desde as primeiras horas da manhã, equipes têm percorrido as áreas mais suscetíveis aos impactos das chuvas, intensificando ações preventivas.

O trabalho incansável de limpeza de bueiros, caixas-ralo e desobstrução da rede de drenagem pluvial na cidade tem sido fundamental para minimizar os efeitos das chuvas. Essas medidas têm contribuído significativamente para o escoamento adequado das águas, prevenindo situações de desalojamento ou desabrigamento entre os moradores.

Diante do cenário, é fundamental que a população permaneça atenta e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil através do número 199, com atendimento disponível 24 horas por dia.