Evento contou com a presença do presidente estadual do partido, deputado federal Altineu CôrtesFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2024 16:22 | Atualizado 25/03/2024 16:22

Rio das Ostras - Em um movimento estratégico que promete reconfigurar o cenário político de Rio das Ostras, o ex-prefeito Carlos Augusto Balthazar assinou nesta segunda-feira, 25, oficialmente sua filiação ao Partido Liberal (PL), marcando o início de uma nova etapa em sua trajetória política. O evento, que ocorreu na sede do PL-RJ, contou com a presença de importantes figuras políticas, incluindo o presidente estadual do partido, deputado federal Altineu Côrtes.

A escolha de Balthazar pelo PL foi uma decisão cuidadosamente ponderada, endossada pessoalmente por Altineu Côrtes e pelo senador Flávio Bolsonaro, além de receber apoio significativo de outras lideranças do partido, como os deputados federais Sóstenes Cavalcanti e General Pazzuelo, além do próprio o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa união de forças sublinha a confiança no potencial de Balthazar para liderar Rio das Ostras em direção a um futuro promissor.

Sua filiação vem na esteira de um evento em Cabo Frio, que reuniu milhares de apoiadores e contou com a presença de Jair Bolsonaro, destacando o forte apoio popular ao ex-prefeito. O partido agora se prepara para um grande ato de filiação, reforçando o compromisso de Balthazar com o desenvolvimento de Rio das Ostras.

"Com toda certeza é um passo muito importante na trajetória política, o que enche meu coração de motivação e determinação para o que está por vir. O PL carrega em seu DNA todos os valores e atributos que acredito serem fundamentais para construir um futuro promissor. É um partido que defende, com vigor, as liberdades individuais, a importância da família e a implementação de políticas públicas modernas e eficazes. E é exatamente essa combinação que me motiva e inspira a trabalhar incansavelmente pela nossa cidade, Rio das Ostras", disse Carlos Augusto

Para o presidente estadual do PL, deputado Altineu Cortes, Carlos Augusto Balthazar e o PL compartilham uma visão comum para o futuro de Rio das Ostras, baseada na inovação, inclusão e sustentabilidade. “Com a experiência e a paixão de Balthazar, junto ao suporte robusto do PL, Rio das Ostras está no caminho para reafirmar seu lugar como líder em qualidade de vida, desenvolvimento e bem-estar social no Estado do Rio de Janeiro”, completou.