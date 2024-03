Para concorrer a uma vaga é preciso residir no município - Foto: Ilustração

Publicado 25/03/2024 15:40 | Atualizado 25/03/2024 15:40

Rio das Ostras - Jovens com idades entre 15 e 17 anos que buscam participar do projeto Geração Aprendiz têm uma oportunidade. Até o dia 28 de março, as inscrições estarão disponíveis na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na rua Raul Seixas, s/nº, no Jardim Campomar, das 8h30 às 18h.

Para concorrer a uma vaga, é necessário estar matriculado, no mínimo, no 6º ano do Ensino Fundamental II em escola pública (municipal ou estadual), residir em Rio das Ostras há pelo menos dois anos, ter uma renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e estar cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal.

A documentação requerida inclui declaração escolar, carteira de identidade ou Certidão de Nascimento, CPF, comprovante de residência atualizado, número do NIS do adolescente e formulário de inscrição.

Além disso, é necessário apresentar documentos que comprovem a renda familiar, como comprovantes de pensão, aposentadoria ou benefício do INSS. Para desempregados, é preciso fornecer uma cópia da carteira de trabalho com o registro de demissão ou o recibo de rescisão do contrato de trabalho.

A Comissão de Análise, Avaliação e Monitoramento da Secretaria Municipal de Assistência Social iniciará a análise dos documentos a partir de 1º de abril de 2024. O edital completo está disponível na edição nº 1665 do Jornal Oficial, datada de 6 de março de 2024, acessível pelo site oficial do município de Rio das Ostras.