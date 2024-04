Ponte foi interrompida para tráfego de veículos por estar com sua estrutura comprometida - Foto: Douglas Smmithy

Ponte foi interrompida para tráfego de veículos por estar com sua estrutura comprometidaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/04/2024 11:21

Rio das Ostras - A Ponte Emanoel Cardoso, conhecida como Ponte de Madeira Velha, está gerando preocupação entre os moradores de Rio das Ostras. Essa importante via de ligação entre os bairros de Boca da Barra, Colinas e Costa Azul com o Centro da cidade encontra-se em estado de abandono, sem receber qualquer tipo de manutenção ou melhorias pelas autoridades municipais desde que foi interditada para o tráfego de veículos.



Ativa, a ponte desempenha um papel crucial na rotina diária dos transeuntes locais, especialmente para os residentes dos bairros adjacentes. Sua interdição afetou diretamente a mobilidade na região, colocando em risco a segurança daqueles que precisam atravessá-la. As condições de deterioração são evidentes, com vigas de madeira comprometidas, base de sustentação danificada, pregos expostos, corrimão danificado e tábuas soltas.

Ponte foi interrompida para tráfego de veículos por estar com sua estrutura comprometida Foto: Douglas Smmithy

Os moradores lamentam o estado de abandono da ponte, que costumava ser uma das mais movimentadas durante a alta temporada. Além de facilitar o acesso entre os bairros, a ponte é fundamental para alcançar praias populares, como Costa Azul, Joana, Virgem e Areias Negras. A situação precária em que se encontra contrasta com sua importância na vida diária dos habitantes locais.



A População expressa preocupação e apela às autoridades municipais para que tomem medidas urgentes visando garantir a segurança e a manutenção adequada da Ponte de Madeira Velha. A revitalização desse importante ponto de acesso é essencial para a qualidade de vida e a segurança de todos que dependem de sua travessia diária.



Sobre os problemas apresentados na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que existe um processo em tramitação, acordado com o Governo do Estado, para a realização da reforma da ponte. Os moradores lamentam o estado de abandono da ponte, que costumava ser uma das mais movimentadas durante a alta temporada. Além de facilitar o acesso entre os bairros, a ponte é fundamental para alcançar praias populares, como Costa Azul, Joana, Virgem e Areias Negras. A situação precária em que se encontra contrasta com sua importância na vida diária dos habitantes locais.A População expressa preocupação e apela às autoridades municipais para que tomem medidas urgentes visando garantir a segurança e a manutenção adequada da Ponte de Madeira Velha. A revitalização desse importante ponto de acesso é essencial para a qualidade de vida e a segurança de todos que dependem de sua travessia diária.Sobre os problemas apresentados na matéria, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, informou que existe um processo em tramitação, acordado com o Governo do Estado, para a realização da reforma da ponte.

O projeto faz parte do Programa Governo Presente nas Cidades e tramita internamente na Secretaria de Estado de Cidades - SECID. O Governo do Estado não informou à Administração Municipal sobre a previsão de início das obras.

Ponte foi interrompida para tráfego de veículos por estar com sua estrutura comprometida Foto: Douglas Smmithy

Ponte foi interrompida para tráfego de veículos por estar com sua estrutura comprometida Foto: Douglas Smmithy