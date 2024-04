Homem não gostou de resposta de atendente e voltou em casa para buscar um machado - Foto: Reprodução Vídeo

Publicado 10/04/2024 16:21 | Atualizado 10/04/2024 16:22

Rio das Ostras - Uma confusão tomou conta de uma loja no Centro de Rio das Ostras, quando um cliente decidiu quebrar diversos móveis após um desentendimento com a direção do estabelecimento.

Segundo relatos de testemunhas, o cliente havia comprado um móvel na loja e, ao constatar que o prazo de entrega tinha expirado, dirigiu-se ao local para solicitar o cancelamento da compra. Entretanto, ao ser informado sobre a taxa de cancelamento, que corresponderia a 15% do valor do móvel, o cliente se revoltou.

Ao retornar para casa, o homem pegou um machado e retornou à loja. Apesar de tentar argumentar com a direção sobre a taxa cobrada, suas tentativas foram infrutíferas. Diante da recusa em atender sua solicitação, ele partiu para a destruição dos móveis, utilizando o machado para danificá-los.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação e encaminhar o caso para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP), onde serão tomadas as medidas cabíveis em relação ao ocorrido. O caso repercutiu nas redes social na tarde desta segunda-feira (8).