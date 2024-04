A ocorrência foi registrada na 128ª Delegacia de Polícia, onde os envolvidos ficaram à disposição da Justiça - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/04/2024 11:34

Rio das Ostras - Uma ação eficaz dos agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) impediu na tarde de terça-feira (9), uma tentativa de roubo à joalheria Elos de Ouro, situada na Alameda Casimiro de Abreu, no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras. Três criminosos, identificados como Kevilen Correia Manoel, Lucas Joaquim Santos de Jesus e Cleber Moraes Coelho, todos vindos de Caxias, foram presos em flagrante, e duas pistolas foram apreendidas, juntamente com todo o material roubado.

Os três indivíduos estavam planejando o crime há alguns dias em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Na tarde de hoje, eles executaram o plano, invadindo a joalheria, rendendo os funcionários e levando consigo vários objetos de valor.

Após receberem o alerta sobre o crime em andamento, as equipes do PATAMO e APREV Centro do 32º BPM se deslocaram imediatamente para o local. Ao chegarem na joalheria, os policiais avistaram os criminosos com o material roubado e os detiveram. Durante a revista, foram encontradas duas pistolas, utilizadas no assalto, bem como todas as joias e objetos de valor levados da joalheria.

A ocorrência foi encaminhada à 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde os envolvidos ficaram à disposição da Justiça. Lucas e Cleber já têm passagens criminais, ambos por roubo e receptação.