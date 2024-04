Shows acontecem no fim de semana em bairros da cidade - Foto: Douglas Smmithy

Shows acontecem no fim de semana em bairros da cidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/04/2024 11:25

Rio das Ostras - Rio das Ostras se preparará para uma agenda repleta de celebrações, marcando o aniversário de 32 anos do município. A Fundação Rio das Ostras de Cultura está organizando uma variedade de eventos descentralizados em diferentes localidades, proporcionando uma experiência festiva para todos os moradores.

No sábado (13), as crianças da localidade de Cidade Beira Mar desfrutarão de uma tarde animada, com diversas atividades planejadas na praça próxima ao Cras Sul. A partir das 16h, haverá pintura facial e brincadeiras coordenadas pela artista Vânia Carvalho, seguidas por um eletrizante show de samba e pagode do Grupo Aconteceu, às 18h.

Enquanto isso, em Mar do Norte, Rico de Lucia e Nathalia Furtado, do Maria Mole Design, entretendo o público infantil a partir das 16h com brincadeiras populares e uma empolgante oficina de "Pipa Pintosa". Mais tarde, o projeto "Som do Mar do Norte" apresentará talentos locais em um show imperdível.

No domingo (14), Cantagalo será palco de uma festa vibrante, com o Mandacaru In Trio levando o ritmo do arrasta-pé ao coreto da Praça Waldemar Alves Barcelos a partir das 14h.

A Fundação Rio das Ostras de Cultura tem como objetivo descentralizar as atividades culturais, proporcionando acesso à cultura e promovendo entretenimento em diferentes partes da cidade.