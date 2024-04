16ª edição da Outlet Rio das Ostras terá descontos especiais como principal atração - Foto: Ilustração

Publicado 08/04/2024 12:38

Rio das Ostras - O Dia das Mães está chegando e a Outlet Rio das Ostras promete ser o destino ideal para quem busca presentes especiais com preços imperdíveis. A 16ª edição do evento acontece entre os dias 20 e 23 de abril, no Espaço Estaleiros Eventos, oferecendo uma ampla variedade de produtos e atrações para toda a família.



Durante os quatro dias de feira, os visitantes terão acesso a dezenas de estandes com produtos nos mais diversos segmentos, desde perfumaria e vestuário até móveis e cosméticos. Com descontos e preços baixos, a Outlet é uma excelente oportunidade para antecipar as compras e garantir presentes especiais para as mães.

A infraestrutura do Espaço Estaleiro Eventos foi preparada para proporcionar conforto tanto para os visitantes quanto para os expositores, com facilidade de estacionamento e espaços amplos. A descentralização do evento permitiu que mais pessoas pudessem aproveitar a maior Feira de Descontos da Região. Além das compras, o evento oferecerá entretenimento para toda família, com shows de artistas locais, área kids com brinquedos e uma grande Praça de Alimentação. Os visitantes também terão a chance de concorrer a vales-compra em sorteios realizados durante a feira.Com um público médio diário de mais de quatro mil pessoas, a Outlet Rio das Ostras tem se consolidado como uma excelente oportunidade de negócios para empresários e uma alternativa vantajosa para os consumidores. Além dos descontos, os visitantes têm a chance de conhecer e adquirir produtos de grandes marcas com preços abaixo do mercado.A infraestrutura do Espaço Estaleiro Eventos foi preparada para proporcionar conforto tanto para os visitantes quanto para os expositores, com facilidade de estacionamento e espaços amplos. A descentralização do evento permitiu que mais pessoas pudessem aproveitar a maior Feira de Descontos da Região.

Segundo a responsável pelo evento, Joana Cruz, a Outlet Rio das Ostras é um verdadeiro sucesso devido à união de empreendedores que acreditam no poder do coletivo. Com grandes marcas e preços convidativos, a feira é aguardada ansiosamente pelos moradores da região.A 16ª edição da Outlet Rio das Ostras é uma realização de Joana Cruz Eventos, em parceria com importantes marcas locais e apoio institucional da Prefeitura de Rio das Ostras. O evento acontece no Espaço Estaleiro Eventos, localizado próximo ao Hotel Villarejo, com entrada franca.