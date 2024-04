A programação está dividida em três programas - Foto: Dida Sampaio

Publicado 08/04/2024 13:01

Rio das Ostras - Começa nesta sexta-feira (12), o Cine Cepro, que exibirá nove filmes brasileiros (oito curtas e um longa) por meio da 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. No cartaz, “Ribeirinhos do Asfalto”, “Adão, Eva e o Fruto Proibido”, “Nossos espíritos seguem chegando”, “Me farei ouvir”, “Escrevivência e Resistência”, “Um Filme de Verão”, “Tesouro Quilombola”, “Mutirão – o filme” e “Cósmica”.



A programação está dividida em três programas: na sexta, 12, “Sementes”, no sábado, 13, “Frutos”, e domingo, 14, “Frutos 2”. As exibições vão ocorrer na sede do Centro de Educação Popular de Rio das Ostras – Cepro, localizado na Avenida das Flores, 394, bairro Residencial Praia Âncora.

A 13ª Mostra é uma produção do Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF) e realização do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e chega à Região dos Lagos graças ao esforço do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro).



CONFIRA PROGRAMAÇÃO:

Dia 12/04 (sexta-feira) - Abertura às 17h

Programa Sementes:

· Ribeirinhos do Asfalto (Pará – Brasil, 2011, 26 min, livre)

· Adão, Eva e o Fruto Proibido (Paraíba – Brasil, 2021, 20 min, 14 anos)

· Nossos espíritos seguem chegando (Rio Grande do Sul – Brasil, 2021, 15 min, livre)

· Me farei ouvir (Distrito Federal – Brasil, 2022, 30 min, 10 anos)

· Escrevivência e Resistência: Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo (Distrito Federal – Brasil, 2021, 26 min, livre)

Dia 13/04 (sábado) - 16h

Programa Frutos:

· Um Filme de Verão (Rio de Janeiro – Brasil, 2019, 95 min, 14 anos)

(após roda de conversa)



Dia 14/04 (domingo) - 14h

Programa Frutos 2:

· Tesouro Quilombola (Paraíba – Brasil, 2021, 23 min, livre)

· Mutirão, O Filme (São Paulo – Brasil, 2022, 10 min, livre)

· Cósmica (Paraíba – Brasil, 2022, 7 min, livre)