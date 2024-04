Governador Cláudio Castro disse que a ampliação do abastecimento e distribuição de Rio das Ostras faz parte de um projeto macro de incremento do serviço do Estado - Foto: Jorge Ronald

Publicado 09/04/2024 10:09

Rio das Ostras - Uma nova etapa se inicia para o abastecimento de água em Rio das Ostras, com a inauguração da moderna Estação de Tratamento de Água (ETA Rio Dourado). A iniciativa, realizada pela Rio+Saneamento, representa um avanço significativo para a qualidade de vida de aproximadamente 150 mil moradores da região.

A cerimônia de inauguração foi marcada pela presença de autoridades importantes, incluindo o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Nestor Prado, representando o prefeito Marcelino Borba. Também estavam presentes o presidente da Câmara, Maurício BM, e os vereadores Uderlan Hespanhol e Rafael Pereira, além dos representantes da Rio+Saneamento e da Águas do Brasil.

Durante aproximadamente um ano, foram realizadas obras importantes, como a construção de uma adutora com 12 quilômetros de extensão. Além disso, a ETA Rio Dourado passou por uma série de melhorias, visando aumentar a capacidade de produção e distribuição de água em toda a região.

Com o aumento da capacidade de tratamento, a ETA agora é capaz de produzir até 600 litros por segundo (l/s), praticamente dobrando sua produção em comparação com antes. Esse aumento significativo representa um passo importante para atender às crescentes demandas da população de Rio das Ostras.

Desde o início das operações na cidade, foram investidos mais de R$ 60 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água, desde a captação no Rio Macaé até a entrega aos consumidores finais. Isso demonstra o compromisso das autoridades com a qualidade de vida dos moradores da região.

Durante seu discurso, o governador Cláudio Castro enfatizou a importância da inauguração para o desenvolvimento econômico e social de Rio das Ostras. Ele destacou que essa melhoria no abastecimento de água é fundamental para garantir uma vida digna e saudável para todos os cidadãos.