Quatro atletas da Escolinha de Judô disputaram seletiva estadual com bons resultadosFoto: Divulgação

Publicado 10/04/2024 12:59

Rio das Ostras - Pela primeira vez na história, um judoca de Rio das Ostras marcou presença no Campeonato Brasileiro da modalidade. Jorge Luiz Pinto Júnior, de apenas 13 anos e aluno da Escolinha de Judô coordenada pela Subsecretaria de Esporte, voltou do torneio realizado no Parque Olímpico do Rio, no último domingo, dia 7, com a quinta colocação. O Campeonato Brasileiro – Região III reuniu talentosos atletas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.

Os judocas da Escolinha de Judô de Rio das Ostras têm se destacado nas competições das categorias sub 13 e sub 15. Dois de seus alunos, Jorge Júnior e Ana Luiza Brandão, ambos com 11 anos, conquistaram medalhas de bronze no Campeonato de Abertura, que serviu como seletiva para o Brasileiro Regional. O evento aconteceu na Arena da Juventude, no Rio de Janeiro, e foi esse excelente desempenho que levou Júnior a participar do Brasileiro.

No mesmo Campeonato de Abertura, realizado em 17 de março, também competiram os judocas Agatha Nogueira e Pedro Augusto Brandão, ambos com 13 anos. Pedro alcançou a 4ª colocação e Agatha conquistou o 5º lugar em suas respectivas categorias.

"A competição contou com a presença dos melhores judocas sub 13 e sub 15 do Estado do Rio. Nossos atletas eram os menos graduados e enfrentaram chaves bastante concorridas, mas mesmo assim conseguiram se destacar. Foi a primeira vez que participamos dessa seletiva e ainda conseguimos uma classificação inédita para o Campeonato Brasileiro", orgulha-se Katiuscia Castro, professora da Escolinha de Judô de Rio das Ostras.