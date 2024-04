Casa de Cultura sedia Feira Cultural Vila Rainha e Baile Charme - Foto: Ilustração

Publicado 10/04/2024 12:54

Rio das Ostras - No próximo sábado (13) a Feira Cultural Vila Rainha promete agitar a Casa de Cultura Bento Costa Júnior com um vibrante Baile Charme, organizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura. Além de música e dança, o evento oferecerá uma variedade de produtos artesanais e experiências culturais para toda a família.

Das 14h às 18h, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma ampla gama de artesanato, gastronomia artesanal, cultura geek e muito mais, enquanto desfrutam das batidas contagiante do Baile Charme. Sob a direção da professora de Educação Física e coreógrafa Ana Paula Emetéria, o baile será uma celebração da música negra, com coreografias sincronizadas e uma atmosfera animada.

"Estamos empolgados em trazer essa experiência única para a comunidade de Rio das Ostras", diz Ana Paula. "Nosso objetivo é proporcionar um momento de diversão e interação para pessoas de todas as idades, além de promover a importância da atividade física como parte de um estilo de vida saudável."

Além do Baile Charme, a Feira Cultural Vila Rainha oferece uma oportunidade para explorar as riquezas da Casa de Cultura, incluindo o acervo do Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Os visitantes também podem esperar uma atmosfera acolhedora e familiar, ideal para desfrutar de um dia repleto de cultura e entretenimento.

Artistas e fazedores de cultura interessados em participar como expositores ou atrações podem entrar em contato com a organização do evento por meio do grupo do seu segmento no Instagram @froc.oficial ou pelos números disponíveis de contato: Aline Barbosa (22) 98123-5205 ou Rodrigo Pontes (21) 99923-4234.