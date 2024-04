Projeto já removeu 24,3 mil furtos de energia em 60 edições - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 18:01

Rio das Ostras - Durante a semana passada, o projeto Energia Legal, promovido pela Enel Distribuição Rio, revelou mais de 120 irregularidades na medição de energia em Rio das Ostras. Entre essas irregularidades, destacam-se dois casos em um supermercado e em um restaurante (pizzaria e sorveteria), nos quais os técnicos constataram manipulação nos medidores de energia, resultando em sub-registros do consumo real dos estabelecimentos.



O projeto, agora em sua 60ª edição, tem como objetivo primordial combater irregularidades e furtos de energia. Desde o final de 2019, já foram identificados cerca de 24,3 mil casos de furto de energia, sendo 92% em residências e 8% em estabelecimentos comerciais, abrangendo 28 cidades. "O trabalho conjunto entre diferentes áreas da empresa em colaboração com a Polícia Civil tem gerado resultados significativos no combate ao furto de energia. Ao reduzir esse tipo de ocorrência em nossa área de atuação, além de melhorar os resultados operacionais, proporcionamos benefícios tanto para a empresa quanto para os clientes", destacou Irapuã Prates, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Além de constituir um crime passível de até oito anos de reclusão, as ligações irregulares têm um impacto negativo na qualidade do serviço oferecido, afetando todos os consumidores da concessionária. Isso se reflete em um aumento no número de interrupções no fornecimento de energia e pode dificultar a normalização do serviço após incidentes. Segundo estimativas da empresa, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em até 5%.



A prática conhecida como "gato" não apenas é ilegal, mas também representa sérios riscos tanto para os infratores quanto para a população em geral. Manipular medidores de energia sem autorização ou realizar ligações diretas na rede elétrica pode resultar em choques elétricos e acidentes graves, inclusive fatais. Para denunciar casos de furto de energia, os cidadãos podem utilizar o aplicativo da Enel Rio ou ligar para o número 0800 280 0120, sem a necessidade de se identificar.





