As autoridades policiais realizaram um cerco tático no local para abordar o indivíduo - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 14:37

Rio das Ostras - Em mais uma operação da Polícia Militar em Rio das Ostras, realizada pelo 6º Comando de Policiamento de Área (CPA) - 32º Batalhão de Polícia Militar - 3ª Companhia, um suspeito foi detido por tráfico de drogas. A ação ocorreu na Estrada Velha de Rio Dourado, número 490, no bairro Palmital.

A equipe do Patamo recebeu informações sobre um indivíduo branco, magro, vestindo camisa amarela e preta, que estaria praticando tráfico de drogas em frente ao "Depósito Tatu". Segundo as informações recebidas, o suspeito vendia drogas no local e se dirigia a uma casa abandonada para buscar entorpecentes. As autoridades policiais realizaram um cerco tático no local para abordar o indivíduo.

Durante a abordagem, foi encontrada uma pochete preta com o suspeito, contendo 109 pinos de pó branco, além de R$ 15,00 em espécie e um telefone Motorola com tela trincada. Além disso, foram encontrados quatro papelotes de cocaína em seu bolso, totalizando 113 unidades da droga. O suspeito foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia (DP) para apresentação dos fatos e apreciação da autoridade policial, onde foi mantido preso por tráfico de drogas.