Evento será nas dependências da Casa da Cultura Bento Costa JúniorFoto: Ilustração

Publicado 03/05/2024 11:05

Rio das Ostras - A Feira Cultural Vila Rainha promete neste sábado (4), uma jornada literária na Casa da Cultura Bento Costa Júnior. Além das tradicionais exposições de artesanato e opções gastronômicas, a Fundação Rio das Ostras de Cultura preparou o lançamento do livro "Lutos", de Marcia Noleto e Mariana Guimarães, marcado para as 15h.

"Lutos" aborda o delicado processo de luto, revelando sua pluralidade e destacando as diferentes formas de dor quando enfrentamos perdas significativas. A obra, mesmo tratando de experiências individuais, nos conecta com um universo de pessoas que buscam reconstruir suas vidas após momentos de perda.

As organizadoras apresentam depoimentos de diversos tipos de luto, desde o materno ao político, do luto por violência à perda por infertilidade. O livro busca dar voz a essas experiências singulares, proporcionando uma reflexão sobre o processo de elaboração do sofrimento.

O evento contará com a presença de Daniel Carvalho, autor do capítulo "Silêncio", que aborda o luto masculino a partir de sua própria experiência como pai enlutado. Além disso, o livro conta com contribuições de diversos autores renomados, como Gilberto Gil, Monica Benicio e José Mauro Brant.

Durante a feira, das 14h às 18h, os artesãos terão a oportunidade de expor e vender seus produtos, proporcionando ao público a chance de adquirir peças únicas e diferenciadas de diversos segmentos. Além do artesanato, a feira também contempla a cultura geek, artes plásticas e gastronomia artesanal.

Artistas e interessados em participar da feira podem se inscrever como expositores ou atrações do evento. Basta entrar em contato com os organizadores através das redes sociais ou pelos números disponibilizados.