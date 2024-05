Caso foi registrado na 128º Delegacia - Foto: Ilustração

Caso foi registrado na 128º DelegaciaFoto: Ilustração

Publicado 10/05/2024 13:25 | Atualizado 10/05/2024 13:27

Rio das Ostras - A Polícia Militar de Rio das Ostras realizou a prisão de quatro homens envolvidos em atividades de tráfico de drogas no bairro Recreio, no município. De acordo com o relato policial, os suspeitos estavam em uma barraca na praia quando avistaram a aproximação da guarnição e tentaram empreender fuga.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola contendo 27 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína, deixada próxima aos suspeitos na areia da praia. Diante das evidências, os indivíduos foram detidos em flagrante e conduzidos para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.