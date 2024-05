Heitor do Valle Cardozo Nunes, de apenas 10 anos, que conquistou o 3º lugar da 1ª Etapa do Circuito Hajime - Foto: Divulgação

Heitor do Valle Cardozo Nunes, de apenas 10 anos, que conquistou o 3º lugar da 1ª Etapa do Circuito HajimeFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2024 13:59

Rio das Ostras - Rio das Ostras celebra mais uma conquista esportiva com o destaque do jovem judoca Heitor do Valle Cardozo Nunes, de apenas 10 anos, que conquistou o 3º lugar na 1ª Etapa do Circuito Hajime, organizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro.

O evento, realizado nos dias 4 e 5 de maio, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, foi palco para a habilidade e determinação de Heitor, que representou com orgulho o projeto de Judô da cidade, competindo na categoria sub 11.

Iniciado no esporte aos 7 anos, Heitor destaca-se como um dos talentos promissores da nova geração de judocas da região, beneficiando-se do projeto gratuito oferecido pela cidade. Para a professora Katiuscia Castro, sua conquista é um exemplo inspirador de desenvolvimento através do esporte.

"Heitor já demonstrava dedicação desde o início de sua jornada no projeto. Ver seu esforço sendo recompensado com essa medalha é motivo de grande orgulho para todos nós, especialmente para seus pais, que sempre o incentivaram a seguir no judô", compartilhou a professora.