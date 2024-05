Passageiro retornava do trabalho quando foi deixado pelo motorista há cerca de 2km do seu destino final - Foto: Ilustração

Publicado 08/05/2024 13:52

Rio das Ostras - Nas redes sociais, o morador Pedro Henrique compartilhou seu desabafo após ser deixado por um motorista de transporte público de Rio das Ostras, a cerca de 2,7 km de seu ponto de desembarque. Pedro voltava do trabalho por volta das 22h30 quando foi surpreendido pelo motorista da van da linha 01 Âncora X Cidade Praiana (azul), que se recusou a levá-lo até o destino final, deixando-o a pé longe de sua residência.

Pedro expressou sua frustração, destacando a necessidade de medidas de fiscalização por parte das autoridades locais para garantir o cumprimento adequado dos serviços de transporte público.

Outra moradora, Mariana Coutinho, também compartilhou sua indignação. Ela relatou uma experiência semelhante, em que embarcou em uma van com destino ao Shopping Plaza por volta das 13h. No entanto, durante o percurso, o motorista informou que não seguiriam para o shopping, obrigando-a a descer fora do ponto, no meio do sinal de trânsito.

Mariana ainda enfrentou dificuldades na volta para casa, esperando quase duas horas pela van e constatando que a linha 06, que deveria passar pelo shopping e por Nova Cidade, não estava cumprindo seu itinerário corretamente. Diante disso, ela teve que recorrer a outras alternativas de transporte para chegar em casa, enfrentando transtornos adicionais.