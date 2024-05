Ação foi realizada por uma equipe do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em conjunto com a Superintendência de Serviços Investigativos (SSI) - Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2024 09:03

Rio das Ostras - Um homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (15), na Rua das Trombetas, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ação foi realizada por uma equipe do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em conjunto com a Superintendência de Serviços Investigativos (SSI).

Os policiais receberam informações sobre o paradeiro do criminoso, identificado como Paulo Cezar Faria. Ao chegarem ao local, encontraram o homem em um cômodo da residência. A mãe de Paulo informou que ele havia chegado de Nova Friburgo há menos de um mês.

Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), onde ficará à disposição da Justiça.