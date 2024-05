Moradores têm expressado constantes queixas devido à falta de calçamento - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/05/2024 10:20

Rio das Ostras - A Rua Vitória, no bairro Jardim Bela Vista, em Rio das Ostras, tem se destacado ultimamente não pelos seus atrativos, mas sim pelo abandono que sofre por parte da Prefeitura Municipal. Os moradores têm expressado constantes queixas devido à falta de calçamento, resultando em poeira em dias ensolarados e lama em períodos chuvosos, causando transtornos aos pedestres.



Apesar de haver asfalto até o cruzamento com a Avenida Brasília, a situação se agrava ao adentrar a Rua Vitória. Uma moradora desabafa. “Isso aqui tá complicado. Já cansamos de reclamar e nada é feito. Meu filho tem dificuldade de respirar de tanta poeira. O gasto na farmácia é alto todo mês comprando medicamentos para ele. Não sabemos mais o que fazer. Jogar água na rua para diminuir a poeira é difícil, pois o valor da conta de água assusta qualquer um”, disse.

Moradores têm expressado constantes queixas devido à falta de calçamento Foto: Douglas Smmithy

Outra questão levantada é a falta de limpeza urbana, em especial a capina. “É mato para todo lado. Estamos totalmente abandonados pela Prefeitura. Essa é a pior gestão que nossa cidade teve. Um prefeito que não olha à sua volta e que só sabe pensar sabe-se lá no que. Estamos literalmente largados, sem atenção pública. Poeira, mato, iluminação precária e tantos outros problemas”, lamentou outra moradora.Sobre as reclamações, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente informou que, seguindo a programação, as equipes já começaram a retirada de galhadas e entulhos no Recreio e, até o final desta semana, chegarão ao Jardim Bela Vista. O trabalho de roçada começará na próxima semana, uma vez que inicialmente é necessário retirar os materiais de maior volume.A Secretaria de Manutenção de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas informa que a localidade passa por manutenção constante, de acordo com a programação de trabalho, mas não há nenhum projeto de infraestrutura em andamento para a rua mencionada.