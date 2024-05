Uma sacola com 88 pinos de cocaína foi apreendida - Foto: Divulgação

Publicado 12/05/2024 11:26

Rio das Ostras - O Programa Estadual de Integração na Segurança – Proeis, em auxílio a policiais militares da 3ª Cia do Patrulhamento Tático Móvel – Patamo, apreendeu na segunda-feira, 6, uma sacola com 88 pinos de cocaína.

As guarnições realizaram um cerco tático, na rua Costa do Marfim, no Residencial Praia Âncora, para capturar um suspeito que fugiu ao ver os policiais e tentou se desfazer das drogas enquanto corria.

O homem foi capturado dentro de uma casa e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, no Jardim Mariléa, junto com as drogas apreendidas.

O suspeito ficou apreendido como prevê o Código Penal, no artigo 33 da Lei Antidrogas 11.343/2006.