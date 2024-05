Colisão entre veículos causa interdição parcial na BR-101 em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Publicado 13/05/2024 12:43

Rio das Ostras - Um acidente de proporções graves envolvendo dois carros e um caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira (13) no km 179 da BR-101/RJ, em Rio das Ostras. Segundo informações duas pessoas ficaram feridas no incidente e foram encaminhadas para atendimento médico, uma com ferimentos moderados e outra em estado grave.

Como resultado do acidente, a pista no sentido à capital fluminense encontra-se parcialmente interditada, com o tráfego sendo desviado pelos acostamentos das pistas norte e sul. É importante destacar que acidentes graves nesse trecho não duplicado são recorrentes.