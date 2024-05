Evento ocorrerá na sede do Cepro, no Bairro Residencial Âncora - Foto: Ilustração

Publicado 13/05/2024 13:07

Rio das Ostras - No sábado, dia 18 de maio, o Centro de Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras - Cepro será o palco da campanha "Faça Bonito" contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento ocorrerá na sede do Cepro, no Bairro Residencial Âncora, na avenida das Flores, nº 394, das 9h às 12h.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a importância de proteger os direitos das crianças e adolescentes e combater a exploração sexual. Estão programadas atividades como pintura, brincadeiras, palestras e música.

Diversos setores sociais estarão representados no evento, incluindo famílias do Âncora, educadores, grupos juvenis, autoridades governamentais, empresas, conselhos profissionais, instituições religiosas, comunidades tradicionais, universidades, mídia e o setor privado.

A campanha "Faça Bonito" não se limita a apenas um dia de mobilização, mas é um movimento contínuo que busca envolver toda a sociedade, incluindo famílias, escolas, organizações não governamentais, governos, empresas e a comunidade em geral.

Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, ressalta a importância do engajamento de todos na luta contra as violências sexuais, destacando a responsabilidade coletiva no desenvolvimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos humanos.

Além do evento do dia 18, durante todo o mês de maio, a Secretaria de Assistência Social de Rio das Ostras, em parceria com o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, promoverá uma série de ações da campanha "Faça Bonito" em diferentes locais da cidade.

A escolha do mês de maio para a realização da campanha não é por acaso, pois o dia 18 deste mês é dedicado ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data remete ao triste episódio ocorrido na década de 70, quando a menina Araceli, de apenas 8 anos, foi vítima de abuso sexual e brutalmente assassinada em Vitória, capital do Espírito Santo.

A programação inclui rodas de conversa em escolas municipais, ações de mobilização em praças públicas, oficinas e seminários sobre violência doméstica e familiar, abuso sexual e outros temas relacionados. O objetivo é sensibilizar e informar a população, promovendo a conscientização e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes.