No vídeo, a blogueira e a irmã, colocava os itens furtados em suas bolsas, com foco em produtos de maquiagem e perfumariaFoto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 12:54

Rio das Ostras - A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes prendeu na tarde desta quarta-feira (15) a blogueira Bruna Tavares. A prisão ocorreu durante uma audiência judicial, onde o juiz determinou sua detenção por furto qualificado, crime cometido em Rio das Ostras.



De acordo com informações da polícia, Bruna e sua irmã foram flagradas em um vídeo furtando itens de maquiagem e perfumaria, colocando-os em suas bolsas. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o que levou à emissão do mandado de prisão.



Além deste incidente, internautas relataram que Bruna e sua irmã já haviam sido vistas cometendo furtos na Feira de Preços Especiais em Campos (FEPE). Na época, um vídeo gravado por Bruna circulou nas redes sociais, onde ela admitia os furtos e afirmava que erros fazem parte da vida, prometendo assumir as consequências de seus atos.



A prisão da influenciadora repercutiu nas redes sociais, gerando diversas opiniões e debates sobre o caso. As autoridades continuam investigando se há outros crimes similares envolvendo Bruna e sua irmã.



O caso levanta discussões sobre a responsabilidade de figuras públicas e a influência de suas ações na sociedade. Bruna Tavares, que possui um grande número de seguidores nas redes sociais, agora enfrenta as consequências legais de seus atos.