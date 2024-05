Atleta mirim se destaca em competições - Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2024 09:10

Rio das Ostras - Aos 11 anos de idade, Alicia Gomes, uma jovem riostrense, prova que talento e determinação não têm idade. Ela vem se destacando no cenário do Mountain Bike, tanto nacional quanto internacionalmente, impressionando a todos com suas habilidades sobre duas rodas. Sua jornada iniciou aos 7 anos, quando começou a acompanhar os pais em pedaladas e a participar de grupos de pedal.

Representando Rio das Ostras, Alicia integra o Supera Race Team, equipe treinada por Anna Baeta. Este ano, ela já conquistou os títulos de Campeã Estadual de XCO (Cross-Country Olympics) e XCM (Cross-Country Marathon) na categoria infanto-juvenil feminino, demonstrando sua versatilidade e talento em diferentes modalidades do esporte.

Aos 10 anos, em 2023, Alicia alcançou o vice-campeonato da Copa Internacional de Mountain Bike, demonstrando sua capacidade de competir em alto nível desde cedo. Atualmente, ela mantém uma rotina intensa de treinamentos, conciliando suas atividades escolares com os preparativos para as competições.

Agora, Alicia enfrenta um novo desafio ao competir pela primeira vez na categoria infantojuvenil de 12 a 14 anos, faixa etária acima da sua. Além dos desafios das provas e circuitos, ela terá que lidar com a diferença de altitude, já que a competição acontecerá a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, em Minas Gerais.

A competição, agendada entre os dias 17 e 19 de maio, é chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), única entidade do Ciclismo filiada à União Ciclística Internacional (UCI). Serão três dias de provas intensas, incluindo o XCC (Cross-Country Short Track), XCO (Cross-Country Olympics) e a Maratona Internacional Chaoyang Estrada Real (XCM), desafios que Alicia está pronta para enfrentar com determinação e paixão pelo esporte.