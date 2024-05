O evento "Famílias Atípicas" é aberto ao público, e vai acontecer na Avenida Brasil, 510, Extensão do Bosque, Rio das Ostras, a partir das 19h - Foto: Ilustração

O evento "Famílias Atípicas" é aberto ao público, e vai acontecer na Avenida Brasil, 510, Extensão do Bosque, Rio das Ostras, a partir das 19hFoto: Ilustração

Publicado 20/05/2024 11:21 | Atualizado 20/05/2024 11:25

Rio das Ostras - Uma roda de conversa será realizada em Rio das Ostras para discutir os desafios na criação de filhos autistas. O evento acontecerá na quinta-feira (23), às 19h, e visa promover a inclusão e sensibilizar a sociedade sobre a importância de combater o preconceito contra o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa busca levar informações sobre o tema e proporcionar a troca de experiências entre famílias com membros autistas.

Stephanie Camacho, advogada, abordará a Lei Berenice Piana, que reconhece os portadores do TEA como pessoas com deficiência (PCDs), trazendo benefícios como prioridades e a possibilidade de receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS para famílias de baixa renda.

A digital influencer Viviane Lima também participará do evento, compartilhando suas experiências com outras mães. Em suas redes sociais, Viviane mostra o cotidiano das famílias atípicas e é mãe de duas filhas com microcefalia.

Noeme Themóteo, advogada, destacou a importância do evento para debater o tema: “A ideia é conscientizar e discutir melhorias necessárias. Precisamos de espaços onde essas crianças possam receber tratamento completo, com uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, para que possam crescer com autonomia”, ressaltou.

O evento "Famílias Atípicas" é aberto ao público e será realizado na Avenida Brasil, 510, Extensão do Bosque, Rio das Ostras, a partir das 19h. Para mais informações, ligue para (22) 99710-6902.