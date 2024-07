Policiais militares de Rio das Ostras detêm traficantes e apreendem drogas em operação no bairro Celso Abcelo - Foto: Divulgação

Publicado 11/07/2024 11:50

Rio das Ostras - A Polícia Militar realizou uma operação bem-sucedida na Rua Antônio Peroni, 48, bairro Celso Abcelo, em Rio das Ostras, após receber informações sobre a atuação de dois indivíduos no tráfico de drogas no local. Ao chegar ao endereço, os agentes cercaram a área e abordaram dois suspeitos cujas características coincidiam com as descritas na denúncia.

Durante a abordagem, foram encontrados 17 pinos de cocaína (34g), 14 buchas de maconha (28g) e R$ 240 em dinheiro. Os suspeitos foram detidos e levados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial confirmou suas prisões. Uma menor de idade, também foi encontrada no local, mas foi liberada após ser ouvida.

A facção criminosa Comando Vermelho (CV) está associada aos detidos, reforçando a presença de organizações criminosas na região.