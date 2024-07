Gabriel Moura abre as apresentações no dia 27 de julho com seu "Baile Charme Show" - Foto: Ilustração

Publicado 10/07/2024 10:58

Rio das Ostras - O Festival de Inverno do Sesc promete agitar Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim com uma programação imperdível que inclui grandes nomes da música brasileira como Xamã, Jorge Aragão, Gabriel Sater e Molejo. Com apoio do Sindicomercio, a agenda completa do festival já está disponível no Instagram do Sesc Rio.

A Praça São Pedro será o epicentro das atrações em Rio das Ostras, com shows de renome a partir das 20h. Gabriel Moura abre as apresentações no dia 27 de julho com seu "Baile Charme Show", oferecendo uma experiência única de integração musical. No dia seguinte, 28 de julho, o grupo Molejo promete animar o público com seus hits contagiantes. Antes dos shows, às 18h, DJ Bispim aquece a plateia com um set especial.

A Praça Amaral Peixoto, no Centro de Silva Jardim, será palco de grandes apresentações nos dias 13 e 14 de julho. Jorge Aragão se apresenta no dia 13 de julho às 22h, trazendo a alegria e resistência da arte popular brasileira. No dia seguinte, 14 de julho às 20h, Adriana Calcanhoto encantará o público com faixas do seu mais recente trabalho, incluindo sucessos como "Prova dos 9" e "Vambora".

O Beira Rio será o local principal das atrações gratuitas do Festival nos dias 20 e 21 de julho. O rapper Xamã, uma das maiores vozes do rap brasileiro, se apresenta no dia 20 de julho às 23h, com hits como "Malvadão 3", "Deixa de Onda" e "Sereia". No dia 21 de julho às 21h, o grupo de samba Casuarina, composto por Gabriel Azevedo, João Fernando e Rafael Freire, fará um show especial com a participação de Marina Iris, voz destacada no samba contemporâneo.

A Praça Feliciano Sodré, no Centro de Casimiro de Abreu, receberá as atrações do festival nos dias 13 e 14 de julho. Luiz Caldas, pioneiro do movimento Axé Music, se apresenta no dia 13 de julho às 23h, enquanto Gabriel Sater encantará o público no dia 14 de julho às 21h com composições autorais e releituras famosas. Antes dos shows principais, os DJs Yule e Machintal animam a festa nos dias 13 e 14 de julho, respectivamente.

"O Festival de Inverno é uma excelente oportunidade para fortalecer a cultura e o turismo em nossa região, oferecendo entretenimento de qualidade para nossos associados e toda a comunidade," destacou Marcelo Ayres, presidente do Sindicomercio. Para mais informações e detalhes da programação, acesse o Instagram do Sesc Rio.