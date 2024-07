Julia Flor encantará crianças com suas histórias no evento gratuito de contação promovido pelo Cepro neste sábado - Foto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 12:39

Rio das Ostras - O Centro Cultural de Educação Popular (Cepro) sediará no sábado (13), uma contação de histórias especialmente para crianças, com a participação da talentosa contadora Julia Flor. O evento, com início às 16h, será realizado no espaço situado na Avenida das Flores, número 394, no Bairro Residencial Âncora, com entrada gratuita.

Julia Flor, renomada por sua habilidade em envolver o público infantil, está preparada para fascinar as crianças com suas narrativas repletas de aventuras e ensinamentos. Este evento é uma excelente oportunidade para as famílias da comunidade aproveitarem uma tarde enriquecedora e divertida.

Essa iniciativa faz parte de um contínuo esforço do Cepro para promover atividades culturais que envolvam e eduquem a população local. A instituição tem se empenhado em oferecer uma variedade de eventos gratuitos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento cultural e educacional da região.

A presidente do Cepro, Guilhermina Rocha, ressaltou a relevância de eventos como este para a comunidade: "A contação de histórias é uma forma poderosa de transmitir conhecimento e valores, além de estimular a imaginação e o gosto pela leitura desde cedo".