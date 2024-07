Moradores da Enseada das Gaivotas enfrentam ruas deterioradas, esgoto a céu aberto e iluminação precária, clamando por melhorias urgentes na infraestrutura do bairro - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 08/07/2024 13:18

Rio das Ostras - Um residente da Enseada das Gaivotas, em Rio das Ostras, expressou profunda frustração após a realização de uma intervenção de terraplanagem em uma das ruas do bairro. A ação, que pretendia melhorar as condições da via, acabou agravando a situação. "A rua já estava ruim, depois desse paliativo, ficou ainda pior", desabafou o morador.



Os problemas enfrentados pelos moradores da Enseada das Gaivotas vão muito além das ruas esburacadas. A infraestrutura do bairro é precária, com iluminação pública deficiente, mato alto invadindo diversas áreas e esgoto a céu aberto, que representa um sério risco à saúde pública. Essas questões têm gerado uma insatisfação generalizada e um sentimento de abandono entre os moradores.



A principal crítica dos moradores é a falta de diálogo e atenção por parte da Prefeitura. "Praticamente todas as ruas do bairro estão abandonadas", afirmou um residente. A ausência de manutenção e melhorias adequadas reforça a sensação de descaso, deixando a população sem acesso a serviços essenciais e a uma infraestrutura minimamente adequada.



Os moradores da Enseada das Gaivotas estão apelando por medidas mais consistentes e duradouras para melhorar a qualidade de vida no bairro. Além das ruas em péssimo estado, a iluminação inadequada aumenta a sensação de insegurança, enquanto o mato alto facilita a proliferação de insetos e roedores. O esgoto a céu aberto, em particular, é uma preocupação urgente de saúde pública que necessita de intervenção imediata.

Sobre o problema apresentado na matéria, a equipe de reportagem do jornal O DIA - Projeto Cidades, aguarda um posicionamento da Prefeitura de Rio das Ostras. A matéria segue em atualização.