Ônibus de autoescola vandalizado na rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras; autoridades investigam o caso para identificar responsáveisFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 08/07/2024 09:53

Rio das Ostras - Na madrugada desta segunda-feira (8), um ônibus de uma autoescola foi alvo de vandalismo às margens da rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Âncora, em Rio das Ostras. O veículo foi danificado por indivíduos não identificados, e o caso está sendo registrado na 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras.

O incidente ocorreu por volta das 3h da manhã, quando moradores próximos relataram ouvir sons de vidro quebrando e perceberam a movimentação suspeita ao redor do ônibus. O veículo, que é utilizado para aulas práticas de direção, teve os vidros quebrados e a lataria danificada.

A polícia foi acionada e está realizando uma investigação para identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo. As autoridades estão analisando imagens de câmeras de segurança da região e coletando depoimentos de testemunhas. A autoescola, que teve seu veículo vandalizado, está colaborando com a investigação.

Este incidente não apenas causa prejuízos materiais à autoescola, mas também afeta a comunidade local, especialmente os alunos que dependem das aulas práticas para obter suas habilitações. A equipe de reportagem do jornal O DIA - Projeto Cidades está em contato com a autoescola para obter mais detalhes sobre o ocorrido e entender as possíveis motivações por trás do ato de vandalismo. Até o momento da publicação desta matéria, não foi possível estabelecer contato com a unidade.

