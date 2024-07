O prato "Ribs by Billie", uma homenagem à rainha do jazz, é o destaque do Galleria Gastrobar na 7ª edição do Festival Gourmet de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

O prato "Ribs by Billie", uma homenagem à rainha do jazz, é o destaque do Galleria Gastrobar na 7ª edição do Festival Gourmet de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 08/07/2024 10:32

Rio das Ostras - Para celebrar a 20ª edição do Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras, os chefs Domynik Nunes e Eduardo Tavares em parceria com as chef proprietárias do Galleria Gastrobar, Silvia Satanzani e Penhamara de Araújo Lima, prepararam a receita Ribs by Billie, que será destaque na 7ª edição do Festival Gourmet. Rio das Ostras é reconhecida como a capital do Jazz e do Blues no estado do Rio de Janeiro, e o Festival de Jazz & Blues, em sua 20ª edição, é considerado o maior evento do gênero no Brasil.

O prato, intitulado Ribs by Billie, é uma coroa de costelinha suína ao barbecue, servida sobre um arroz cremoso de cebola roxa caramelizada. "Queríamos criar algo que refletisse a intensidade e a suavidade presentes no Jazz & Blues", disse o chef Penhamara. "A costelinha suína traz a robustez, enquanto o arroz cremoso de cebola roxa caramelizada oferece um toque de suavidade", complementou o chef Silvia.

O evento, organizado pelo Núcleo Gourmet de Rio das Ostras, reúne 15 estabelecimentos da cidade este ano. O Galleria Gastrobar, tem se destacado por suas criações que valorizam a gastronomia local, sendo o Ribs by Billie uma homenagem a rainha do jazz.